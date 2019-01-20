» زاهي حواس يفاجئ عمرو أديب بهذا الأمر على الهواء

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الدكتور زاهي حواس عالم المصريات
الدكتور زاهي حواس عالم المصريات

المصريون ـ متابعات

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أهدى الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، الإعلامي عمرو أديب، قبعة عليها توقيعه.
ومن ناحيته عقب "أديب"، خلال حوارهما ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، معربا عن سعادته بالقبعة، قائلا: "ليا الشرف، دول كبار العالم لبسوها لما زاروا مصر".
حصل عالم الآثار المصرية الدكتور الدكتور زاهي حواس على جائزة المدينة القديمة (نوتو) بصفته أشهر عالم آثار في العالم، وذلك في حفل ضخم حضره نائب عمدة مدينة (نوتو) بصقلية بإيطاليا، وعدد من المثقفين والأدباء الإيطاليين. 
وقالت نائب العمدة - في كلمتها خلال الحفل، إن الدكتور زاهي حواس أعطى لدول البحر المتوسط شخصية من خلال برامجه الآثرية في التليفزيونات العالمية، واستطاع أن يضع اسمه في قلوب العالم أجمع من خلال نشر الثقافة والتراث العالمي. 
ومن جانبه.. أعرب حواس عن سعادته وفخره بتلك الجائزة، داعيا الإيطاليين لزيارة مصر والتمتع بآثارها الفريدة.. مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى تعليمات للانتهاء من مشروع المتحف المصري الكبير عام 2020. 
وأكد الانتهاء من موسيقى أوبرا توت عنخ آمون نهاية مايو القادم، والتي ستعرض في الذكرى المئوية لاكتشاف المقبرة تزامنا مع افتتاح المتحف الكبير.. لافتا إلى أنها سوف تبهر العالم من خلال الحبكة الدرامية والموسيقى.
وشدد حواس على أن الثقافة هي التي تقرب الشعوب، وأن الأهرامات وأبو الهول وتوت عنخ أمون والمومياوات استطاعت أن تعيد الحب بين المصريين والإيطاليين.


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