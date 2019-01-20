شعبة الدواجن تحذر من كارثة وبائية لهذا السبب

حذر الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، من كارثة وبائية بسبب المناخ الحالي في البلاد.



وأوضح "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المصري أفندي" على فضائية "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أن جو الأسبوع الماضي كان شديد البرودة وبه رياح شديدة، وفي ظل وجود مزارع بنظام تقليدي مفتوح لايمكن السيطرة على دخول الرياح والهواء إليها.

وأوضح "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المصري أفندي" على فضائية "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أن جو الأسبوع الماضي كان شديد البرودة وبه رياح شديدة، وفي ظل وجود مزارع بنظام تقليدي مفتوح لايمكن السيطرة على دخول الرياح والهواء إليها.