تعليق ضياء رشوان على أنباء ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين

20 يناير 2019 - 01:10 ص

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه ترك نقابة الصحفيين منذ 4 أعوام، وإنه مر على مجلس النقابة في عهده 3 رؤساء.



وأوضح «رشوان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن الفترة الماضية شهدت تراجعًا في الخدمات التي تقدمها النقابة، وأن عددًا كبيرًا من الصحفيين، وأعضاء بمجلس النقابة طالبوه بالترشح للانتخابات المقررة في 1 مارس.



وأشار «رشوان» إلى أنه بصدد اتخاذ قرار بشأن الترشح، وأن وظيفته كرئيس الهيئة العامة للاستعلامات لا تتعارض مع ترشحه، حيث أنه مُعار من مؤسسة الأهرام للهيئة.

