  • الأحد 20 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:41 ص
بحث متقدم
سخان

"مركز السموم" يحذر من "القاتل الصامت" بالمنازل

أديب وتركي

"أديب" يوجه رسالة نارية لـ"آل الشيخ" بسبب الزمالك

البشير

تصريحات مثيرة للرئيس السوداني في خطاب جديد

صلاح و كلوب

تعليق ناري لـ"كلوب" على أداء "صلاح".. هذا ما قاله

السيارات

"شعبة السيارات" تزف بشرى سارة بشأن الأسعار

عكاشة

"عكاشة" يكشف سبب اغتيال السادات على يد الإخوان

أرشيفية

«خليها تصدي» تزعج تجار السيارات.. فهل يحدث تراجع؟

أرشيفية

إثيوبيا تدشن سدًا جديدًا.. وخبراء مصريون يعلقون

الاخوان

محلل يجيب: هل تطيح الأزمة السياسية في بريطانيا بالإخوان؟

الوفد: نطالب بتغيير وزاري شامل

الأحزاب تطلب دعم الدولة: لله يا حكومة

بالفيديو..

زيادة أسعار الأسماك في فبراير لهذه الأسباب

آخر الأخبار

أسماك
أسماك

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

ارتفاع جديد في أسعار الذهب

#

شرطيون ينضمون لاحتجاجات "السترات الصفراء" بفرنسا

#

فرنسا.. 268 مظاهرة احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود

#

ارتفاع جديد في أسعار الذهب

أكد أيمن عمار، رئيس هيئة الثروة السمكية، أن موسم الصيد سيتوقف في البحر الأحمر من فبراير إلى شهر سبتمبر لإجراءات أمنية لا نتدخل فيها، مضيفا أن «إنتاج السمك من البحر الأحمر يصل لـ 3 % فقط».
وأوضح «عمار» في مداخلة هاتفية «انفراد» عبر فضائية «الرافدين+»، مساء السبت، أنه ستحدث زيادة طفيفة في أسعار السمك ابتداء من شهر فبراير حتى شهر مايو، وهذا يحدث بشكل سنوي، متابعا: «البرد بيموت أسماك البلطي ما يؤثر على الإنتاج».
وأضاف رئيس هيئة الثروة السمكية، أن مصر تستورد أكثر من 300 ألف طن سنوياً من كل دول العالم، وننتج مليون و820 ألف طن سنوياً، مضيفا: «منقدرش نستغنى عن الاستيراد».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رد قلبي.. والباقوري (1/2)

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الذهب الأخضر

حسام فتحي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» زيادة أسعار الأسماك في فبراير لهذه الأسباب
» «شعبة الملابس» يبشر المواطنين بتخفيضات كبرى
» نصائح هامة لطلاب الثانوية للتعامل مع امتحان الكتاب المفتوح
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» «صلاح» يكتب تاريخًا جديدًا للعرب وإفريقيا
» «البدري» يطالب جماهير الأهلي بتشجيع بيراميدز أمام الزمالك
» خبيرة: لدي وثائق عن امتلاك مصر لأرض "سد النهضة"
» تركي آل الشيخ يستفز جماهير الزمالك
» الركود يضرب سوق السيارات بعد قرار «صفر» الجمارك
» 170 قتيلا ومفقودا إثر غرق قاربي مهاجرين بالمتوسط
» ترامب: نريد إرجاع جنودنا في سوريا إلى الوطن

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي