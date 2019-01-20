» زيادة أسعار الأسماك في فبراير لهذه الأسباب

20 يناير 2019 - 01:00 ص

أكد أيمن عمار، رئيس هيئة الثروة السمكية، أن موسم الصيد سيتوقف في البحر الأحمر من فبراير إلى شهر سبتمبر لإجراءات أمنية لا نتدخل فيها، مضيفا أن «إنتاج السمك من البحر الأحمر يصل لـ 3 % فقط».

وأوضح «عمار» في مداخلة هاتفية «انفراد» عبر فضائية «الرافدين+»، مساء السبت، أنه ستحدث زيادة طفيفة في أسعار السمك ابتداء من شهر فبراير حتى شهر مايو، وهذا يحدث بشكل سنوي، متابعا: «البرد بيموت أسماك البلطي ما يؤثر على الإنتاج».

