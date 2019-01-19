"شعبة السيارات" تزف بشرى سارة بشأن الأسعار

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أكد عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف الصناعية، إن عودة شركة مرسيدس إلى مصر يعد نجاح للاقتصاد المصري ويعكس ثقة الشركات الأجنبية في الجهات الأمنية بمصر.
وأضاف «بلبع»، خلال مداخلة هاتفية في قناة «صدى البلد»، «عودة شركة مرسيدس سينعكس بالإيجاب على صناعات أخرى بمصر، فضلا عن أنه سيساعد على انخفاض أسعارسيارات شركة مرسديس بمصر»، معربا عن أمنيته بارتفاع حجم بيع السيارات بمصر إلى 300 ألف سيارة كما كان في فترات سابقة
وقال رئيس شعبة السيارات إن «قدوم مرسيدس إلى مصر سيشجع شركات سيارات عالمية على دخول السوق المصرية»، معلقاً «عودة مرسيدس وسام لمجال تصنيع السيارات بمصر».
ولفت بلبع إلى أن سوق السيارات يشهد ركودا الفترة الحاية، بسبب عزوف نسبة كبيرة عن الشراء انتظارا لتأثير قرار إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، مناشدا التجار بالامتثال لقرارات الجمارك وعرض السيارات المتواجدة بالمخازن.


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