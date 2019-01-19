"أديب" يوجه رسالة نارية لـ"آل الشيخ" بسبب الزمالك

19 يناير 2019 - 11:10 م

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للمستشار تركى آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز، ردا على تصريحات الأخير التي قال فيها: «لن أرضى لفريق بيراميدز بأقل من 3 أهداف في نادي الزمالك يوم الخميس المقبل»، قائلا: «عزيزي تركي آل شيخ مهما كانت صداقتنا، فبيراميدز لن يهزم الزمالك ولن يفوز عليه».



وتابع «أديب»، في رسالته خلال برنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «إم بى سى مصر» قائلا: «أعلن التحدي من الآن ولا قفشة وكينو ولا عبدالله السعيد، بص على أوباما النهاردة والهدف اللى جابه وشوف الأهداف اللى جابها الزمالك النهاردة».



وأضاف: «لعيبة الزمالك هتكسب مباراة بيراميدز، وهناخد الدوري، ومهما كان عندكوا لعيبة الزمالك هيكسب مباراة يوم الخميس اللى جاية وهنفوز 3، أنت بتلاعب مين علشان عايز 3 أهداف.. وسنظل أوفياء، ده مش الأهلي اللى يتغلب 3».



وعلى جانب آخر، علق أديب على أداء محمد صلاح في مباراة اليوم قائلا: «مش بيحب يجيب أجوان عادية لكن تاريخية، هو المنقذ صلاح العظيم اللى بينجد فرقته وينجحها في الآخر، جون صلاح مش شبه أي جون، تفضل مستنى الفرج ويأتى على إيديه، جاب جونين، انشق من الأرض ودخل بالكرة داخل الجون، ويقف الناس في الإستاد يقولوا»مو صلاح«، هو العبقرى واللعيب، كم أنت عظيم يا صلاح يا ابن مصر».



وكان المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، عبر عن عدم رضاه بالنتيجة التي حققها فريق نادي بيراميدز، على نادي طلائع الجيش، ضمن مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم.

