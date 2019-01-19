"عبدالعال": الدولة تهتم بالتواصل البناء مع أبنائها في الخارج

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الحياة السياسية

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب
الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

المصريون ووكالات

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عقد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لقاءً مع عدد من أبناء الجالية المصرية في الكويت خلال الزيارة الرسمية التي بدأها اليوم السبت، بدعوة من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق على الغانم.
جاء اللقاء على هامش حفل الاستقبال الذي أقامه سفير مصر لدى الكويت طارق القوني بدار السكن على شرف رئيس مجلس النواب، بحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية المصرية، وعدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي.
وأكد الدكتور عبدالعال، خلال اللقاء، حرصه خلال زياراته الخارجية، على اللقاء مع ممثلي الجالية المصرية في البلدان التي يزورها، مؤكدا أهمية هذه اللقاءات في بناء جسور التواصل والتفاهم بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم.
وشدد على أهمية دور الجاليات المصرية في الخارج، باعتبارهم سفراء لمصر في البلدان التي يقيمون بها، في ضوء اضطلاعهم بمسئولية نقل الصورة الحقيقية للأوضاع في مصر، داعيا أبناء الجالية إلى أن يكونوا خير سفراء لمصر في الكويت، خاصة في ظل العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، ولا سيما في ظل التعاون المتميز بين برلمانيي البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة.
ونقل الدكتور عبدالعال صورة عن تطورات الأوضاع الداخلية في مصر، خاصة ما يتعلق بالجهود الجارية لتحقيق طفرة في التنمية الاقتصادية، وجهود تحسين مناخ الاستثمار الداخلي بمصر، خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح المستثمرين امتيازات وتسهيلات عديدة لم تكن موجودة من قبل، بالإضافة إلى استعراض إنجازات المشروعات القومية الكبرى التي تم ويتم تنفيذها حاليا، من أجل الارتقاء بالبنية التحتية المصرية.
واستمع رئيس مجلس النواب إلى رؤى ممثلي الجالية المصرية في الكويت، إزاء بعض التحديات التي يواجهها الوطن، وكذلك عدد من مطالبها.
وأعرب ممثلو الجالية المصرية عن سعادتهم وعميق امتنانهم واعتزازهم بهذا اللقاء، مؤكدين تقديرهم الكبير لحرص الدكتور على عبدالعال والوفد المرافق له على الالتقاء بهم والاستماع إلى شواغلهم، والاستماع إلى رؤاهم تجاه مختلف قضايا وطنهم الأم.
وكان الدكتور على عبدالعال قد وصل إلى الكويت ظهر اليوم السبت يرافقه وفد برلماني رفيع المستوى، في زيارة رسمية؛ وكان في استقباله في صالة التشريفات بمطار الكويت الدولي سفير مصر لدى الكويت طارق القوني وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية وكبار المسئولين الكويتيين.

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