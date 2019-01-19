برلماني: وظائف القطاع الخاص أفضل من الحكومة

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الحياة السياسية

النائب مجدي ملك
النائب مجدي ملك

المصريون ـ متابعات

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أكد النائب مجدي ملك، أن ملتقى التوظيف الذي سيقام في المنيا «يؤكد على توجه الدولة الجديد نحو المحافظة، القيادة السياسية وضعتها على الأجندة».
وأوضح «ملك» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع الإعلامي سعيد حساسين عبر فضائية «الرافدين+»، مناشداً الشباب: «فرص العمل التي تتاح بها كافة المميزات التي تبحثون عنها، الوظيفة دي أفضل من الحكومة ومرتباتها أعلى وبها كافة المميزات والحقوق من موظف القطاع العام».
وأضاف: «الجهاز الإداري للدولة مكتظ، رواتب القطاع الخاص بتوصل لـ 3 آلاف جنيه ولو لقى المدير أنك مجتهد مرتبك بيزيد».


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