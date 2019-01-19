برلماني: وظائف القطاع الخاص أفضل من الحكومة

19 يناير 2019 - 11:00 م

أكد النائب مجدي ملك، أن ملتقى التوظيف الذي سيقام في المنيا «يؤكد على توجه الدولة الجديد نحو المحافظة، القيادة السياسية وضعتها على الأجندة».







وأوضح «ملك» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع الإعلامي سعيد حساسين عبر فضائية «الرافدين+»، مناشداً الشباب: «فرص العمل التي تتاح بها كافة المميزات التي تبحثون عنها، الوظيفة دي أفضل من الحكومة ومرتباتها أعلى وبها كافة المميزات والحقوق من موظف القطاع العام».

