» ترامب: نريد إرجاع جنودنا في سوريا إلى الوطن

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ترامب هرب من التجنيد بتقرير طبي مزور
ترامب هرب من التجنيد بتقرير طبي مزور

المصريون ووكالات

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جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، تأكيده على ضرورة إرجاع الجنود الأمريكيين في سوريا إلى بلادهم.
جاء ذلك في تصريحات لترامب، لدى مغادرة البيت الأبيض للقاء أسر الجنود الذين لقوا حتفهم في تفجير منبج الأربعاء الماضي.
وأشار ترامب إلى وجود "عدد صغير" من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا قائلاً : "نحن نقتل الدواعش بالنيابة عن روسيا وإيران وسوريا والعراق وغيرها من الدول (..) نريد إرجاع مواطنينا إلى ديارهم، هذا ما كنت أقوله منذ حملتي الانتخابية إلى يومنا هذا".
وأعرب ترامب عن صعوبة موقف لقائه بأسر الجنود الذين قتلوا في تفجير منبج.
وبين أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن "قضوا على 99 بالمئة" من قوة التنظيم في سوريا.
وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن التفجير، الذي وقع الأربعاء الماضي، بمدينة منبج المحتلة من قبل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا.

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