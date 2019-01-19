صنعاء.. غارات مكثفة للتحالف على موقع عسكري لـ"الحوثيين"

19 يناير 2019 - 11:30 م

شنت مقاتلات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، مساء السبت، غارات جوية مكثفة على موقع عسكري لـ(الحوثيين) في العاصمة صنعاء، عقب إعلان التحالف عن عملية "نوعية".



ووفق مراسل الأناضول، فإن المقاتلات شنت 4 غارات على مقر الفرقة الأولى مدرع وسط صنعاء، ونجم عنها انفجارات عنيفة، من دون معرفة حجم الخسائر على الفور.



يأتي ذلك بعد أقل من ساعة من إعلان التحالف العربي عن عملية عسكرية "نوعية" في صنعاء، تستهدف شبكة متكاملة لقدرات الطائرات بدون طيار ومرافقها اللوجستية.



وحسب فضائية "سكاي نيوز عربية" الإماراتية، فإن التحالف طالب المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة، والتي "يتوافق قصفها مع القانون الدولي الإنساني".



ونقلت عن التحالف قوله "اتخذنا إجراءات وقائية لحماية المدنيين"، من دون توضيحها.



ويعقد المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي، الأحد، مؤتمرًا صحفيًا لعرض تفاصيل العملية



من جهتها نقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين عن عضو المكتب السياسي للجماعة علي القحوم قوله، إن "دول العدوان تصعّد وتحضّر لقصف مكثف في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى، بتوجيه وإشراف أمريكي".

