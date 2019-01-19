أكثر من 3 ملايين سائح زاروا فلسطين في 2018

19 يناير 2019 - 11:00 م

بلغت أعداد السياح الذين زاروا الأراضي الفلسطينية خلال العام 2018، أكثر من 3 ملايين، حسب بيان لوزارة السياحة والآثار الفلسطينية، السبت.



وبذلك يسجل عدد السياح الذين استقبلتهم فلسطين في العام الماضي زيادة بنسبة 12.3% مقارنة بعام 2017.



وقالت الوزارة، في البيان الذي اطلعت عليه الأناضول: "كنا نتحدث في أواخر 2018 أن الرقم الإجمالي يمكن أن يصل إلى 3 ملايين، لكن المعطيات أكدت أنه فاق ذلك بقليل".



وأوضحت أن أعداد الزوار بلغت 3 ملايين و49 ألفا و753 سائحا.



وأشارت الوزارة إلى أنها تطمح خلال العام الجاري إلى خلق حالة سياحية أفضل تتيح زيادة أعداد السياح مقارنة بالعام الماضي.



ونوهت بأن المؤشرات، حتى هذه اللحظة، تشير إلى أن هناك أعدادا أكبر من السياح سيصلون إلى فلسطين خلال العام الجاري.

