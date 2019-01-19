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"الهجرة الدولية":

فقدان 117 مهاجرا إثر غرق قاربهم بالمتوسط

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مصرع 4 أشخاص جراء غرق قارب للاجئين ببحر إيجه
مصرع 4 أشخاص جراء غرق قارب للاجئين ببحر إيجه

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أعلنت منظمة الهجرة الدولية، السبت، فقدان 117 مهاجرا غير نظامي إثر غرق قاربهم في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية.
وقال فلافيو دي جياكومو، منسق مكتب شؤون البحر المتوسط في المنظمة الدولية (مقرها جنيف)، إنّ عمال الإنقاذ أخبروهم أنّ "قاربا مطاطيا كان على متنه 120 مهاجرا انقلب في المتوسط قبالة السواحل الليبية؛ وأن 117 منهم في عداد المفقودين وربما لقوا حتفهم"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
وأضاف أنّ الناجين الثلاثة "تم نقلهم بواسطة طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الإيطالية، أمس (الجمعة) إلى مكان آمن (لم يحدده)".
وأشار أنّ القارب "بدأ في الغرق بعد ساعات من مغادرته السواحل الليبية مساء الخميس".
كما أوضح أن من بين المفقودين "10 سيدات، وطفلين بينهما رضيع يبلغ من العمر شهرين".
وفي السياق، نقل "جياكومو" عن عمال الإنقاذ أن المهاجرين جاءوا من نيجيريا، وغامبيا، والسودان، وغامبيا، وساحل العاج، حسب المصدر ذاته.
بدوره، أوضح خفر السواحل الإيطالي أنّ ليبيا طلبت من سفينة شحن قريبة من موقع الحادث، البحث عن ناجين، لكن لم يتم العثور على أحد حتى الساعة (16:35 ت.غ) من مساء السبت.

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