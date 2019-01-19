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الجيش الأمريكي:

مقتل 52 مسلحا من "الشباب" بغارة جنوبي الصومال

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البنتاجون : تدمير طائرة تابعة لـ"داعش" في غارة أمريكية بالعراق

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أعلن الجيش الأمريكي، السبت، مقتل 52 مسلحا من حركة "الشباب"، في غارة جوية نفذها جنوبي الصومال.
وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، في بيان، على موقعها، أنّ "52 قتيلا من مسلحي حركة الشباب بالصومال قتلوا في غارة نفذتها القوات الأمريكية السبت".
وأضاف البيان أنّ الغارة جاءت "ردا على هجوم نفذته مجموعة كبيرة من مسلحي الحركة ضد الجيش الصومالي".
واستهدفت الغارة الأمريكية، مسلحين قرب جيليب، بإقليم جوبا الوسطي، جنوبي الصومال.
كما أوضح البيان أن الغارة "لم تسفر" عن وقوع قتلى أو جرحى في صفوف المدنيين.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحركة سيطرتها على مركز "بار سنغوني" العسكري، للقوات الحكومية بعد عملية انتحارية أعقبتها مواجهات بين الجانبين.
وحسب بيان نشرعلى موقع "صومال ميمو" المحسوب عليها، أفادت الحركة أن عناصرها "قتلوا 41 جنديا حكوميا وصادروا عتادا عسكريا".
ولم يتسن حتى الساعة (18:52 ت.غ) معرفة الخسائر البشرية التي أسفرت عنها الأحداث من جهات مستقلة.

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