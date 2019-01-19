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نتنياهو: هؤلاء يضغطون لإصدار لائحة اتهام ضدي

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو

المصريون ووكالات

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اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أحزاب اليسار ووسائل الإعلام في بلاده، بالضغط على المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت، لإصدار لائحة اتهام ضده. 
وقال نتنياهو، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"،: "اليسار ووسائل الإعلام - منذ 3 سنوات - يطاردون المستشار لكي يقدم ضدي لائحة اتهام". 
والجمعة، نقلت القناة (12) الخاصة عن مسؤول قانوني، "رفيع المستوى" لم تسمه، القول إن "مندلبليت"، قرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في قضية الرشوة المعروفة بـ (الملف 4000). 
ونوّه المسؤول القانوني بأنّ اللائحة ربما تقدم منتصف الشهر المقبل. 
وتتعلق الشبهات حول (الملف 4000) بتقديم نتنياهو إعفاءات ضريبية بنحو 276 مليون دولار أمريكي لصالح شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" مقابل قيام موقع "واللا" الإخباري العبري المملوك لصاحب الشركة شاؤول ألوفيتش بتغطية أخبار نتنياهو وأسرته بشكل إيجابي. 
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوصت العام الماضي بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو بشبه "الارتشاء والاحتيال وإساءة الأمانة". 
وسبق لنتنياهو أن أعلن مرارا "براءته" من هذه التهم، وإصراره على عدم الاستقالة من رئاسة الحكومة في حال تقديم لائحة اتهام ضده. 


ويستعد نتنياهو، الذي يتزعم حزب الليكود اليميني، لخوض الانتخابات العامة، في أبريل/نيسان القادم، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى استمرار تقدمه على بقية الأحزاب.

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