العراق.. توقيف 4 بتهمة تسريب معلومات إلى "داعش"

19 يناير 2019 - 10:20 م

أوقفت الشرطة العراقية، السبت، 4 أشخاص في محافظة كركوك، شمالي العراق؛ بتهمة نقل معلومات عن قوات الأمن إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.



وقال المتحدث باسم شرطة محافظة كركوك، أفراسياو كامل، للأناضول، إن قوات الشرطة داهمت قرية "قره تبة"، جنوبي كركوك، اليوم، بعد تلقيهم بلاغا بشأنهم.



وأضاف أن الشرطة أوقفت 4 أشخاص بتهمة نقلهم معلومات إلى تنظيم "داعش" عن قوات الأمن التي تحرس القرية.



وأضاف أن قوات الأمن بدأت حملة تدقيق واسعة في المنطقة، مشيرا إلى استمرار وجود مقاتلين من داعش جنوبي كركوك، وشنهم هجمات من حين لآخر.



وأواخر 2017، استعاد العراق كامل أراضية من قبضة التنظيم الإرهابي، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد، إثر حرب طاحنة استمرت ثلاث سنوات.

