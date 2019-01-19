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في كركوك

العراق.. توقيف 4 بتهمة تسريب معلومات إلى "داعش"

عرب وعالم

مسئول تركماني: ألف عنصر من "داعش" بينهم 120 أجنبيا يتواجدون بمناطق جنوب كركوك
مسئول تركماني: ألف عنصر من "داعش" بينهم 120 أجنبيا يتواجدون بمناطق جنوب كركوك

المصريون ووكالات

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أوقفت الشرطة العراقية، السبت، 4 أشخاص في محافظة كركوك، شمالي العراق؛ بتهمة نقل معلومات عن قوات الأمن إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال المتحدث باسم شرطة محافظة كركوك، أفراسياو كامل، للأناضول، إن قوات الشرطة داهمت قرية "قره تبة"، جنوبي كركوك، اليوم، بعد تلقيهم بلاغا بشأنهم.
وأضاف أن الشرطة أوقفت 4 أشخاص بتهمة نقلهم معلومات إلى تنظيم "داعش" عن قوات الأمن التي تحرس القرية.
وأضاف أن قوات الأمن بدأت حملة تدقيق واسعة في المنطقة، مشيرا إلى استمرار وجود مقاتلين من داعش جنوبي كركوك، وشنهم هجمات من حين لآخر.
وأواخر 2017، استعاد العراق كامل أراضية من قبضة التنظيم الإرهابي، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد، إثر حرب طاحنة استمرت ثلاث سنوات. 
إلا أن التنظيم لا يزال يمتلك خلايا في أرجاء العراق، ويشن من حين لآخر هجمات ليلية على القرى في الموصل وكركوك وصلاح الدين والأنبار.

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