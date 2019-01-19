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دعوات لمقاطعة حفل يحييه مطرب "داعم" لجيش الاحتلال

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دعا نشطاء مغاربة، السبت، مجددا إلى مقاطعة حفل المطرب الفرنسي اليهودي من أصول جزائرية، إنريكو ماسياس، على خلفيه "دعمه" للجيش الإسرائيلي.
ومن المنتظر أن يحيي ماسياس حفلا فنيا بالدار البيضاء، 14 فبراير/شباط، رغم دعوات المقاطعة المتواصلة.
وقالت "الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل" (غير حكومية)، في بيان لها، إن ماسياس "يحب تقديم نفسه كفنان للسلام، والحقيقة أنه مدافعا عن الجيش الإسرائيلي ولاحتلال فلسطين".
وحسب البيان، فإن المطرب الفرنسي "ينشط في جمعية اسمها (ميكدال) وهي مخصصة لدعم جنود الوحدة المكلفة بحراسة الحدود اسمها (ماكاف)، ومعروفة بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين".
وأضافت الجمعية أن ماسياس سبق وقال: "منذ أول حياتي، أعطيت نفسي وجسدي لدولة إسرائيل، كونوا على يقين: هذه هي معجزة إسرائيل".
واعتبر البيان أن حفل ماسياس المقرر على خشبة قاعة الميكاراما بالدار البيضاء هو "عار واستفزاز للجمهور البيضاوي (سكان الدار البيضاء)".


ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب الجهة المنظمة إزاء دعوات المقاطعة، وهي شركة خاصة معنية بتنظيم الحفلات.


وسبق أن شددت الحكومة المغربية مرارًا على أن الرباط لا تربطها أي علاقات رسمية من أي نوع كانت مع إسرائيل.

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