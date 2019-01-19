» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

19 يناير 2019 - 10:00 ص

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.



وننشر فى العدد "غضب «الطيب».. الإمام الأكبر: الأزهر حارس على الشريعة.. واستبعاده «عبث»" كما ننشر "حرب الاتهامات تشتعل بين حلفاء الإخوان"، كذلك " أسرار وحكايات «السادات».. مع المشايخ والدعاة".

وننشر أيضًا "مزارات فرعونية يتبرك بها المصريون.. «ضحك على الدقون»"، وكذلك "«دومة» رفض عفو مرسى.. فأخذت العدالة مجراها"، وأيضًا " الأحزاب تطلب دعم الدولة: لله يا حكومة".





** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ







ـ تدريب المؤذنين على الموسيقى.. هل تصلح التجربة التونسية فى مصر؟



ـ ضباط المفرقعات.. مشروع شهيد

ـ مصر الثالثة عالميًا فى الولادة القيصرية.. البرلمان يحذر

ـ بعد حرمانهم من المشاركة فى معرض الكتاب..

ـ أصحاب مكتبات سور الأزبكية: إنَّا هاهنا قاعدون

ـ صناعة الجلود تستغيث قبل الانهيار.. فهل يتحرك البرلمان؟

ـ من يفلت من الجوع يصعقه البرد.. «مشردون» فى الشوارع.. «أينما تكونوا يدرككم الموت»

ـ «خناقة أرباح» بين شركات الأدوية والصيدليات.. والمواطن الضحية

ـ بطولة الأمم الإفريقية.. «رب صدفة خير من ألف معاد»

ـ الانتماء «ميأكلش عيش».. الرياضيون يضغطون بسلاح «التجريس والتجنيس»

ـ تبادل الأزواج.. «اللى اختشوا ماتوا»

ـ تمديد «الطوارئ».. وجع ساعة ولا كل ساعة

ـ داعية سلفى: قصيدة «البُردة» شرك بالله

ـ عزيزى المواطن: فى هذه الحالة.. تُلغى رخصة محلك التجارى

ـ مطالبة بغلق «السوشيال ميديا» ساعةً يوميًا.. هل تستجيب الحكومة؟

ـ مطلب بتجريم ارتداء «الزى الأزهرى» فى الأفلام







