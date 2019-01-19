» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.
وننشر فى العدد "غضب «الطيب».. الإمام الأكبر: الأزهر حارس على الشريعة.. واستبعاده «عبث»" كما ننشر "حرب الاتهامات تشتعل بين حلفاء الإخوان"، كذلك " أسرار وحكايات «السادات».. مع المشايخ والدعاة".
وننشر أيضًا "مزارات فرعونية يتبرك بها المصريون.. «ضحك على الدقون»"، وكذلك "«دومة» رفض عفو مرسى.. فأخذت العدالة مجراها"، وأيضًا " الأحزاب تطلب دعم الدولة: لله يا حكومة".
** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ
ـ تدريب المؤذنين على الموسيقى.. هل تصلح التجربة التونسية فى مصر؟
ـ ضباط المفرقعات.. مشروع شهيد
ـ مصر الثالثة عالميًا فى الولادة القيصرية.. البرلمان يحذر
ـ بعد حرمانهم من المشاركة فى معرض الكتاب..
ـ أصحاب مكتبات سور الأزبكية: إنَّا هاهنا قاعدون
ـ صناعة الجلود تستغيث قبل الانهيار.. فهل يتحرك البرلمان؟
ـ من يفلت من الجوع يصعقه البرد.. «مشردون» فى الشوارع.. «أينما تكونوا يدرككم الموت»
ـ «خناقة أرباح» بين شركات الأدوية والصيدليات.. والمواطن الضحية
ـ بطولة الأمم الإفريقية.. «رب صدفة خير من ألف معاد»
ـ الانتماء «ميأكلش عيش».. الرياضيون يضغطون بسلاح «التجريس والتجنيس»
ـ تبادل الأزواج.. «اللى اختشوا ماتوا»
ـ تمديد «الطوارئ».. وجع ساعة ولا كل ساعة
ـ داعية سلفى: قصيدة «البُردة» شرك بالله
ـ عزيزى المواطن: فى هذه الحالة.. تُلغى رخصة محلك التجارى
ـ مطالبة بغلق «السوشيال ميديا» ساعةً يوميًا.. هل تستجيب الحكومة؟
ـ مطلب بتجريم ارتداء «الزى الأزهرى» فى الأفلام