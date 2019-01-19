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اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

الحياة السياسية

العدد
العدد

المصريون ـ متابعات

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.
وننشر فى العدد "غضب «الطيب».. الإمام الأكبر: الأزهر حارس على الشريعة.. واستبعاده «عبث»" كما ننشر "حرب الاتهامات تشتعل بين حلفاء الإخوان"، كذلك " أسرار وحكايات «السادات».. مع المشايخ والدعاة".
وننشر أيضًا "مزارات فرعونية يتبرك بها المصريون.. «ضحك على الدقون»"، وكذلك "«دومة» رفض عفو مرسى.. فأخذت العدالة مجراها"، وأيضًا " الأحزاب تطلب دعم الدولة: لله يا حكومة".

** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ
ـ تدريب المؤذنين على الموسيقى.. هل تصلح التجربة التونسية فى مصر؟
ـ ضباط المفرقعات.. مشروع شهيد
ـ مصر الثالثة عالميًا فى الولادة القيصرية.. البرلمان يحذر
ـ بعد حرمانهم من المشاركة فى معرض الكتاب..
ـ أصحاب مكتبات سور الأزبكية: إنَّا هاهنا قاعدون
ـ صناعة الجلود تستغيث قبل الانهيار.. فهل يتحرك البرلمان؟
ـ من يفلت من الجوع يصعقه البرد.. «مشردون» فى الشوارع.. «أينما تكونوا يدرككم الموت»
ـ «خناقة أرباح» بين شركات الأدوية والصيدليات.. والمواطن الضحية
ـ بطولة الأمم الإفريقية.. «رب صدفة خير من ألف معاد»
ـ الانتماء «ميأكلش عيش»..  الرياضيون يضغطون بسلاح «التجريس والتجنيس»
ـ تبادل الأزواج.. «اللى اختشوا ماتوا»
ـ تمديد «الطوارئ».. وجع ساعة ولا كل ساعة
ـ داعية سلفى: قصيدة «البُردة» شرك بالله
ـ عزيزى المواطن: فى هذه الحالة.. تُلغى رخصة محلك التجارى
ـ مطالبة بغلق «السوشيال ميديا» ساعةً يوميًا.. هل تستجيب الحكومة؟
ـ مطلب بتجريم ارتداء «الزى الأزهرى» فى الأفلام


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