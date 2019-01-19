» الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتخطى إشبيلية

19 يناير 2019 - 09:24 م

فاز فريق ريال مدريد الإسباني على نظيره إشبيلية، بهدفين دون رد، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدورى الإسبانى.

وكان ريال مدريد الطرف الأخطر فى الشوط الأول حيث سيطر الفريق الملكي على مجريات الأمور، وقد تعرض نجم الفريق الملكي لوكا مودريتش لإصابة قوية فى الرأس فى الدقيقة 35، ولكنه عاد واستكمل المباراة بعدها.

واستمر ضغط ريال مدريد فى الشوط الثاني، إلى أن سدد النجم البرازيلي كاسيميرو كرة قوية من قبل منطقة الجزاء ليفشل حارس الفريق الأندلسي فى التعامل معها ليسجل الهدف الأول فى الدقيقة 78.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة أضاف النجم الكرواتي لوكا مودريتش الهدف الثانى من خلال انطلاقة رائعة ليتوغل ويضع الكرة داخل الشباك.

بهذه النتيجة يقتنص ريال مدريد المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، بينما يتراجع إشبيلية إلى المركز الثالث بـ33 نقطة، بينما يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 43 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين يوم 26 سبتمبر الماضي بملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، انتهت بفوز إشبيلية بثلاثية نظيفة.