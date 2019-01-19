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«تواضروس»: سعادتي داخل "الفتاح العليم" كأني بالكاتدرائية

الحياة السياسية

تواضروس
تواضروس

وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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الكاتدرائية

تواضروس

الفتاح العليم

أعرب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن سعادته بالحدث العظيم الذي شهدته مصر في مطلع هذا العام من خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمسجد الفتاح العليم وكاتدارئية ميلاد السيد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال "تواضروس"، خلال حفل محافظة الإسكندرية بعيد الغطاس، الذي أقيم بالكنيسة المرقسية، "سعادتي وأنا أقف داخل المسجد تضاهى سعادتي وأنا داخل الكاتدرائية، موجهًا الشكر إلى "القيادة السياسية والقوات المسلحة لبناء المسجد والكاتدرائية اللذان بنيا على طراز معماري متميز، وفى خلال فترة وجيزة لا تتعدى عامين".

وأضاف أن "الأعياد فرصة للتعبير عن المحبة وتبادل التهنئة، فالعيد يأتي لتجديد وتأصيل المحبة التي تجمعنا جميعا، والالتقاء في الأعياد أيضًا دليل على السلام وهو النعمة الكبرى التي نحرص عليها جميعا كمصريين، لنعيش جميعا في سلام اجتماعي".



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