» مجموعة الأهلي.. فيتا كلوب يسحق سيمبا بخماسية

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فيتا كلوب
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المصريون

الاهلى

سيمبا

فيتا

حقق فريق فيتا كلوب الكونغولي فوزًا ساحقًا على نظيره سيمبا التنزاني، بخماسية أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم، السبت، على ملعب "الشهداء"، ضمن منافسات الجولة الثانية، من المجموعة الرابعة، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

سجل خماسية فيتا كل من جان مارك ماكوسو "هدفين"، في الدقيقتين 14، 74، وبوتول بومبونجا، في الدقيقة 19، وفابريس نجوما، من ضربة جزاء، في الدقيقة45، وماكويكي كوبا، في الدقيقة 71.

بهذه النتيجة يحتل الأهلي، صدارة جدول ترتيب المجموعة، برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن فيتا الوصيف، بينما يأتي سيبما في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويقبع شبيبة الساورة الجزائري، في المركز الأخير، برصيد نقطة.


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