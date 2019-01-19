» تركي آل الشيخ يستفز جماهير الزمالك

19 يناير 2019 - 09:13 م

أبدى المستشار تركى آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، استياءه من الأداء الذي ظهر به الفريق أمام طلائع الجيش، والتي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن مباريات الدورى الممتاز.

وقام «آل الشيخ» مجددًا باستفزاز جماهير الزمالك عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، حيث كتب: "نتيجة غير مرضيه.. لن أرضى بأقل من 3 أهداف أمام الزمالك!".

وعلى الرغم من فوز فريق بيراميدز، بنتيجة 3 /1، وتحويل تأخره بهدف أحرزه لاعب الطلائع إسلام جمال، إلى فوز كبير، إلا أن المستشار تركى آل الشيخ عبر عن غضبه من النتيجة، مؤكدا أنه لن يرضى بأقل من 3 أهداف، فى مباراة نادى بيراميدز القادمة بالدورى الممتاز أمام نادى الزمالك.

ونجح فريق بيراميدز، فى الفوز على طلائع الجيش 3 /1، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الدفاع الجوى ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى.



