» الزمالك يتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية

19 يناير 2019 - 09:08 م

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على اتحاد طنجة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على ملعب برج العرب، فى إياب دور الـ32 من البطولة.

تقدم إبراهيم حسن بالهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 45، أدرك نعمان أعراب التعادل لاتحاد طنجة المغربى فى الدقيقة 50، عاد الفريق الأبيض للتقدم بهدف لعمر السعيد لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح الزمالك وفى الدقيقة 84 راوغ يوسف أوباما مهاجم الفريق الأبيض دفاع اتحاد طنجة وسجل الهدف الثالث للفريق الأبيض بشكل رائع.

وبذلك تأهل الزمالك لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز الذى تحقق اليوم وأصبح مجموع المباراتين 3 / 1 لصالح أبناء ميت عقبة.

الشوط الأول

دخل الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم.

بينما دخل اتحاد طنجة المغربى المباراة بتشكيل مكون من: هشام المجهد فى حراسة المرمى، أيوب الجرفى ورضوان المرابط وبن عيسى بن عمار وأيوب الخاليقى فى خط الدفاع، سفيان شرف ونعمان أعراب وعصام الراقى فى خط الوسط، أيوب الكعداوى وعبد الكبير الوادى والمهدى النغمى فى خط الهجوم.

بداية حماسية للزمالك عن طريق تسديدات لإبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق وسط ضغط على الفريق المغربى لخطف الهدف الأول واستمرت السيطرة البيضاء على أحداث اللقاء ولكن جاءت هجمة خطيرة للفريق المغربى بتمريرة من الكعدواى على رأس عبد الكبير الوادى ولكن مرت الكرة لترتد بهجمة خطيرة للزمالك فى الدقيقة 15 عن طريق بينية بين عمر السعيد وكهربا وانطلق الأخير داخل منطقة الجزاء ولكن سدد الكرة بعيدة عن مرمى طنجة.

فى الدقيقة 19 أنقذ محمود جنش حارس الزمالك، مرماه من هدف محقق بعد تسديدة رائعة من المهدى النغمى من داخل منطقة الجزاء واستمرت محاولات الفريقين وفى الدقيقة 28 منع جنش هدف آخر محقق لطنجة حيث خرج من مرماه ولعب دور الليبرو ليبعد الكرة التى كان عبد الكبير الوادى سينفرد بها بمرمى الأبيض.

عاد الزمالك بعد الدقيقة 30 ليسيطر على أحداث المباراة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى اتحاد طنجة وفى الدقيقة 43 عاد الفريق المغربى ليشكل الخطورة بهجمة مرتدة نجح عبد الله جمعة فى إبعادها قبل أن ينجح إبراهيم حسن فى خطف هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 45 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وجاءت بداية الهجمة من كهربا الذى راوغ لاعب تلو الآخر ثم مرر عرضية رائعة لإبراهيم حسن الذى هيأ الكرة وسددها فى مرمى طنجة.

الشوط الثانى

جاءت بداية الشوط الثانى مثل بداية الشوط الأول حيث هاجم الزمالك ولكن فى الدقيقة 50 أخطأ محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك فى إبعاد الكرة لتصل خارج منطقة الجزاء إلى نعمان أعراب لاعب اتحاد طنجة الذى سدد كرة صاروخية سكنت مرمى محمود جنش حارس الزمالك لتصبح النتيجة 1 / 1 وعاد كهربا ليصلح خطأه ويمرر كرة لعمر السعيد الذى حولها بطريقة رائعة فى مرمى طنجة مسجلا الهدف الثانى للزمالك لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح الفريق الأبيض.

فى الدقيقة 63 أجرى جهاز اتحاد طنجة المغربى، أول تغيير بنزول أحمد الشنتوف بدلا من سفيان شرف ثم واصل الجهاز الفنى للفريق المغربى التغييرات بنزول عمر النجدى بدلا من عبد الكبير الوادى وفى الدقيقة 78، أجرى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، أول تغيير بنزول المغربى حميد أحداد بدلا من عمر السعيد، شكل المهاجم المغربى الخطورة بعد اختراق داخل منطقة الجزاء وحاول التصويب ولكن أبعد دفاع طنجة الكرة من أمامه.

فى الدقيقة 71، مرر التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، كرة طولية ارتدت من دفاع طنجة إلى كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض الذى سدد الكرة بعيدة تماما عن مرمى هشام المجهد ثم عاد السويسرى جروس ليجرى تغييرا لامتلاك وسط الملعب بالدفع بمحمود عبد العزيز "زيزو" بدلا من إبراهيم حسن.

وفى الدقيقة 84 راوغ يوسف أوباما مهاجم الفريق الأبيض دفاع اتحاد طنجة وسجل الهدف الثالث للفريق الأبيض بشكل رائع ودفع جروس بآخر الأوراق فى الدقيقة 91 حيث شارك بهاء مجدى على حساب عبد الله جمعة وفى الدقيقة 92 عاد أوباما ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وأبعدها حارس اتحاد طنجة إلى ركنية، وواصل الزمالك محاولاته لخطف هدف رابع وكاد إن يخطف ساسى هدفا رابعا للزمالك فى آخر دقيقة إلا إن الكرة مرت بجوار قائم طنجة.