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الركود يضرب سوق السيارات بعد قرار «صفر» الجمارك

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معرض سيارات

متابعات - خالد الشرقاوي

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الغرف التجارية

ركود

سوق السيارات

أكد عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن سوق السيارات في مصر يعانى من حالة ركود كبير في حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية بعد قرار "صفر" الجمارك، مطالبًا تجار السيارات بإجراء تخفيضات لتنشيط حركة البيع والشراء.

وعن عودة شركة مرسيدس للسوق المصرى، أكد في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مرسيدس للسوق المصرى، ليست في حاجة لترويج أو دعاية لها، مشيرًا إلى أن إنشاء مصنع لمرسيدس في مصر يتيح الفرصة للمستهلك المصرى اقتناء سيارة من هذه الفئة، وتقليل فترة العرض والطلب.

وأضاف أن نجاح البيئة الاستثمارية أدى لعودة وجذب استثمارات أجنبية للسوق المصري، معربا عن أمله في استفادة مرسيدس من الصناعات المصرية، مشيرًا إلى أن مرسيدس لن تجازف بسمعتها وهو ما سيشجع في جذب ماركات أخرى لفتح خطوط تصنيع في مصر، خاصة وأن البنية التحتية والأوضاع الاقتصادية أحد أهم عناصر جذب مثل هذه الاستثمارات.



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