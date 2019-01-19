غدًا.. محاكمة 215 متهمًا بكتائب حلوان

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النيابة

كتائب حلوان

تنظر غدا الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة  برئاسة المستشار شعبان الشامى، محاكمة  215متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان "

جاء في أمر إحالة النيابة العامة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013حتى 2 فبراير 2015 بمحافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي».


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