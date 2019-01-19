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«البدري» يطالب جماهير الأهلي بتشجيع بيراميدز أمام الزمالك

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المصريون

الزمالك

الاهلى

البدرى

بيراميدز

طالب حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، جماهير الأهلي بمؤازرة فريقه أمام الزمالك، في المباراة المؤجلة بين الفريقين  من الأسبوع التاسع ببطولة الدوري العام.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو، يظهر فيه «البدري» يُطالب من خلاله جماهير الأهلي، بمسانده بيراميدز أمام الزمالك بالدوري.

ومن المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره بيراميدز، الخميس المقبل، في المباراة المؤجلة بين الفريقين، من الجولة التاسعة، لبطولة الدوري العام.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، متفوقا بـ3 نقاط على بيراميدز صاحب المركز الثاني.

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