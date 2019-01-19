» مقتل مراسل وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية في ليبيا

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وكالات - خالد الشرقاوي

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ليبيا

مقتل صحفي

طرابلس

وكالة أسوشيتد برس

أفادت "روسيا اليوم" بمقتل المصور الصحفي محمد بن خليفة الذي يعمل مع وكالة "أسوشيتد برس" أثناء تغطية اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس بين قوة حماية طرابلس واللواء السابع.

وتشهد مناطق قصر بن غشير وطريق وادي الربيع وخلة الفرجان ومحيط المطار في العاصمة الليبية اشتباكات مسلحة بين قوات اللواء السابع وقوة حماية طرابلس التابعة لحكومة الوفاق الوطني منذ الأربعاء الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الليبية في وقت سابق، أن عدد ضحايا الاشتباكات ارتفع إلى 13 قتيلا و52 جريحا، مطالبة جميع الأطراف بعدم التعرض لسائقي سيارات الإسعاف أثناء إنقاذهم للمدنيين.



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