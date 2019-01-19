» بيراميدز يهزم طلائع الجيش بثلاثية

19 يناير 2019 - 08:26 م

حقق فريق بيراميدز فوزا ثمينا على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث نجح الطلائع في إحراز الهدف الأول بطريقة رائعة من إسلام جمال بعد استغلاله خطأ للمهدي سليمان حارس بيراميدز في الدقيقة 16، ونجح أحمد أيمن منصور في إدراك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 37 من ضربة رأسية متقنة.

وفي الشوط الثاني حاول كلا الفريقين إحراز هدف المقدمة مرة أخرى وبالفعل ومن تصويبة قوية من على حدود منقطة جزاء طلائع الجيش سدد محمد مجدي "قفشة" الهدف الثاني لبيراميدز بقذيفة قوية سكنت شباك الحارس محمد بسام في الدقيقة 55، ليسجل بعدها مصطفى محمد الهدف الثالث لأصحاب الأرض بالخطأ في مرماه مع حلول الدقيقة 87 لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد الطلائع عند 24 نقطة في المركز السابع.



