» اغتيال صحفي غاني كشف فساد الـ"فيفا"

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وكالات

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اغتيال

غانا

فيفا

قُتل أحمد حسين سوالي، الصحفي الغاني الذي ساهم في إثبات تهم الفساد ضد مسؤولٍ ذو منصبٍ عالٍ في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتعرّض سوالي لإطلاق النار من قبل مجهولٍ يركب دراجته النارية في العاصمة الغانية أكرا.

وأُصيب سوالي برصاصتين من على مدى قريبٍ، لتستقر إحداهما في صدره والأخرى في عنقه، وتتسبب في وفاته فورا، وفق تقارير الشرطة الغانية.

واعتبرت دار "تايجر آي بي آي" بأن موظفها سوالي قد تعرّض لما وصفته بالاغتيال الاحترافي المدبر، بحسب ما نشرت شبكة "ان بي سي سبورتس" الرياضية.


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