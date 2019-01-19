عرض جثة طالب ثانوي على الطب الشرعي

19 يناير 2019 - 08:12 م

أقدم طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي بمركز الدلنجات في البحيرة، على الانتحار بتناول "الحبة السامة " الخاصة بتخزين الغلال في ظروف غامضة وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة الدلنجات بوصول "ا. ع. ب" 20 عاما طالب بالصف الثاني الصناعي، ومقيم بندر الدلنجات للمستشفى العام مصابا بحالة إعياء وقيء "ادعاء تسمم فسفورى" وتوفي عقب وصوله للمستشفى .

وذكر تقرير المستشفى "أن سبب الوفاة فشل فى وظائف القلب والتنفس نتيجة تناول مادة سامة".. وبسؤال والده، قرر أن نجله خرج للذهاب إلى مدرسته ولا يعلم أي شيء عن تناوله قرص مبيد حشري "خاص بتخزين الغلال"، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت عرض الجثة على الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة عما إذا كان سببه تناول الحبة السامة من عدمه ولبيان ما إذا كان وراء الحادث شبهة جنائية.