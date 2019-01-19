محلل يجيب: هل تطيح الأزمة السياسية في بريطانيا بالإخوان؟

19 يناير 2019 - 08:05 م







توقع محلل سياسي أن تعيد تريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية ترتيب أوراقها بخصوص ملف "الإخوان المسلمين" داخل بريطانيا، بعد تزايد الضغوط من قبل مجلس العموم، ونجاتها من اقتراح سحب الثقة في أزمة "البريكست".

وقال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس "المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية" (غير حكومي)، إنه من المتوقع أن يفتح البرلمان البريطاني مع رئيسة الوزراء ملف الإخوان ونشاطها، خاصة أن آخر تحقيق أجرته بريطانيا عن نشاط الجماعة أكد ارتباط منهج التنظيم بالإرهاب، موضحًا أن "قضية الإخوان داخل بريطانيا هي قضية سياسية في الأساس".

وأضاف غباشي لـ"المصريون"، أن "الوضع الحرج الذي تعانيه رئيسة الوزراء البريطانية بعد أزمة البريكست أو ما يعرف بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي لن يدفعها إلى مساندة جماعة الإخوان إذا ما تم مناقشة قضيتها في مجلس العموم البريطاني قريبًا".

وأشار إلى أن "بريطانيا تستخدم جماعة الإخوان كأداة ضغط سياسية مع بعض الدول، وحسمها لموقفها النهائي اتجاه الإخوان له حسابات أخرى تقتضيها مصلحتها، خاصة في ظل ما يتمتع به رجال الأعمال الإخوان من نفوذ مالي داخل لندن" .

وأكد غباشي أن "بريطانيا دولة مؤسسات سياسية وليس هناك شخص واحد يملك قرار نهائي ضد الإخوان؛ فالقرار في النهاية سيكون قرار البرلماني البريطاني إذا ما وجد أن جماعة الإخوان أصبحت خطرًا علي الأمن القومي البريطاني حينها سيتخذ قرار حاسم ضدها".

واستدرك: "لكنه طالما لا تمثل الإخوان أي تهديد لبريطانيا فلن يكون هناك قرار حاسم ضدها من مجلس العموم البريطاني، والذي يصنع القرار في البلاد، التي تطبق نظام الحكم البرلماني، أي أن البرلمان هو صاحب السلطة في كل قراراتها".





