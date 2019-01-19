عاطل ينصب علي مرضي الفشل الكلوي والكبد

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تبرع

الفشل الكلوي

مرضي الكبد

استغل عاطل حاجة مرضى الفشل الكلوي والكبد فى النصب عليهم وإيهامهم بقدرته على توفير أعضاء بشرية لهم من خلال بعض المتبرعين نظير تقاضي مبالغ مالية كبيرة، وتبين من التحقيقات والتحريات أن المتهم استولى على مبالغ مالية قدرت بـ 800 ألف جنيه من 12 ضحية.

وكشفت التحريات التى أشرف عليها اللواء أشرف الجندى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن المتهم أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعرض من خلالها بيع الأعضاء، وكذلك استقبال رسائل المرضى لتوفير متبرعين لهم.

 وتبين من أقوال المجنى عليهم فى محضر التحريات أمام المقدم محمد الشموتى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، أن المتهم حدد تسعيرة التبرع بالكبد أو الكلى من 90 إلى 150 ألف جنيه، يتم الاتفاق مع المتبرع والمريض نظير الحصول على عمولة له.

وكشفت التحقيقات أن المتهم م أ أ ط عاطل 27 سنة، كان يستغل حالة الفقر والأزمات المالية لبعض المتبرعين وإيهامهم بقدرته على توفير مبالغ مالية لإنهاء أزمته، ويتم النصب عليهم بعد التبرع للمرضى.

كما استولى المتهم على مبالغ ماليه قدرت بـ 800 ألف جنيه من 12 مريضا بالكلى والكبد بعد تحويل المبلغ على حساب بنكى خاص بزوجته فى احد البنوك، وبعدها تبين لهم أنهم وقعوا ضحية نصاب وكان من ضمن المجنى عليهم موظف فى جهة سيادية.

وأشارت التحريات إلى أن المتبرعين معظمهم من الأرياف والأقاليم، حيث يقوم بالتعرف عليهم عن طريق المقاهى وجذب أطراف الحديث، وبعدها يتفق معهم على التبرع بالأعضاء، وتبين أن المتهم سبق اتهامه فى أكثر من قضية.


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