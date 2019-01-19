» أول تعليق لـ«صلاح» بعد فوز ليفربول على كريستال

19 يناير 2019 - 07:57 م

أبدى محمد صلاح، جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، سعادته بفوز فريقه في مباراة منافسه كريستال بالاس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال "محمد صلاح" في تصريحات عقب انتهاء المباراة إن مباراة كريستال بالاس كانت صعبة للغاية وهو ما توقعه اللاعبون قبل انطلاق المباراة.

وتابع: "في النهاية الشيء المهم هو النتيجة، صحيح أن استقبال 3 أهداف صعب لكن علينا أن نتقبل ذلك ونتجاوزه".

واستدرك: "يجب أن نكون أقوياء على الجانب الذهني، كانت مباراة صعبة علينا ويجب أن نتحدث بشأنها ونكون أقوياء".

وأتم: "لعبنا بشكل جيد ونستحق الفوز".

وفاز ليفربول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة شهدت تألقاً من جانب المحترف الدولي المصري وتسجيله هدفين ليقود ليفربول لمواصلة تصدر الدوري الإنجليزي.