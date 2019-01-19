  • السبت 19 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:59 م
بحث متقدم
الإفتاء

«الإفتاء» تحدد شروط تمثيل الصحابة في الأعمال التليفزيونية

نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض بالمعارضة السورية

المعارضة السورية: الآن لدينا فرصة لحل سياسي في البلاد

الاخوان

محلل يجيب: هل تطيح الأزمة السياسية في بريطانيا بالإخوان؟

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

تخوفات إسرائيلية من حرب لم تحدث منذ 73

الوفد: نطالب بتغيير وزاري شامل

الأحزاب تطلب دعم الدولة: لله يا حكومة

محمد صلاح

«صلاح» يكتب تاريخًا جديدًا للعرب وإفريقيا

سد النهضة

خبيرة: لدي وثائق عن امتلاك مصر لأرض "سد النهضة"

امم افريقيا

بطولة الأمم الأفريقية.. «رب صدفة خير من ألف معاد»

رهف والطحاوي

ناشطة مصرية تدعو لـ«الإباحية» تستقبل«رهف» بكندا

شيخ الأزهر ومستشاره السابق

«تكريم خاص» من بابا الفاتيكان لمستشار شيخ الأزهر السابق

أول تعليق لـ«صلاح» بعد فوز ليفربول على كريستال

الرياضة

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«صلاح» يسجل ثنائية في فوز ليفربول على كريستال

#

تعليق "صلاح" على الصورة المثيرة للجدل.. هذا ما قاله

#

جدل واسع بسبب تدوينة "صلاح" المحذوفة

#

هذا ما قاله وكيل "صلاح" بعد هجومه على اتحاد الكرة

المصريون

ليفربول

كريستال بالاس

أبدى محمد صلاح، جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، سعادته بفوز فريقه في مباراة منافسه كريستال بالاس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال "محمد صلاح" في تصريحات عقب انتهاء المباراة إن مباراة كريستال بالاس كانت صعبة للغاية وهو ما توقعه اللاعبون قبل انطلاق المباراة.

وتابع: "في النهاية الشيء المهم هو النتيجة، صحيح أن استقبال 3 أهداف صعب لكن علينا أن نتقبل ذلك ونتجاوزه".

واستدرك: "يجب أن نكون أقوياء على الجانب الذهني، كانت مباراة صعبة علينا ويجب أن نتحدث بشأنها ونكون أقوياء".

وأتم: "لعبنا بشكل جيد ونستحق الفوز".

وفاز ليفربول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة شهدت تألقاً من جانب المحترف الدولي المصري وتسجيله هدفين ليقود ليفربول لمواصلة تصدر الدوري الإنجليزي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رد قلبي.. والباقوري (1/2)

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الذهب الأخضر

حسام فتحي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل مراسل وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية في ليبيا
» طريق واحد أمام إسرائيل في غزة
» بسبب "أحلى مسا" غدًا استئناف فيفي عبده ضد MBC
» إسرائيل تقتل 57 طفلًا فلسطينيًا في 2018
» بيراميدز يهزم طلائع الجيش بثلاثية
» «الإفتاء» تحدد شروط تمثيل الصحابة في الأعمال التليفزيونية
» اغتيال صحفي غاني كشف فساد الـ"فيفا"
» أول تعليق لـ«صلاح» بعد فوز ليفربول على كريستال
» «تكريم خاص» من بابا الفاتيكان لمستشار شيخ الأزهر السابق
» «ترامب» يستقبل نعوش أربعة جنود قُتلوا في سوريا
» جمارك الغردقة تضبط واقعتي رشوة وتهريب أدوية

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي