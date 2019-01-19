المشدد لسائق وصاحب ورشة بتهمة تجارة المخدرات

19 يناير 2019 - 07:55 م

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 15 سنة على صاحب ورشة و سائق، وذلك بتهمة تجارة المواد المخدرة " مخدر الهيروين "، بمنطقة باب الشعرية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين تم ضبطهما من قبل رجال مباحث القاهرة، عقب استصدار أذن مسبق من النيابة العامة، حيث ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر "الهيروين"، قبل توزيعها على عملائهم بالمنطقة.

البداية كانت بورود معلومات، لضباط مباحث قسم شرطة باب الشرعية، تفيد بقيام كلا من " حمام.ع " 32 سنه صاحب ورشة لصناعة المشابك، و " محمد.ر " 32 سنه سائق، بالاتجار فى المواد المخدرة " الهيروين "، متخذين من دائرة القسم مكانا لهما لترويج تجارتهم غير المشروعة.

وتبين من تحقيقات النيابة أيضا، قيام المتهم الأول بالاستعانة بالمتهم الثانى " سائق " مستغلا مركبته " سياره " فى توزيع المواد المخدرة على عملائهم، نظير مقابل مادى.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية، وبصحبتهم قوة أمنية من ضبط المتهمان، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على " 115 لفافة هيروين، مبلغ مالى، وهاتف محمول ".

وبمناقشتهما، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار زترويجها بالمنطقة على متعاطى الهيروين، والمبلغ المالى حصيلة البيع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم.

وعقب انتهاء التحقيقات أحالتهما النيابة العامة لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها عليهما بالسجن المشدد 15 سنة.