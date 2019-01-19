تخوفات إسرائيلية من حرب لم تحدث منذ 73

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إسرائيل

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إيران

حزب الله

حرب 73

حذر الجنرال عاموس يادلين، رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق، من خطر يهدد إسرائيل عام 2019، هو حرب شاملة في الشمال ضد إيران وحزب الله وسوريا.

وذكرت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم، السبت، أن الجنرال عاموس يادلين، أوضح أن إسرائيل تواجه مشاكل وعقبات عسكرية كبيرة، أهمها تهديد المنطقة الشمالية المستمر، خاصة من قبل حزب الله اللبناني وإيران في الداخل السوري، معتقدا أن بلاده ستواجه نوعا مختلفا عن المواجهات السابقة وعلى بلاده أن تستعد لها.

وأكد الجنرال يادلين أن إسرائيل قوية جدا، ومع ذلك فإنها عليها الاستعداد لمواجهة عسكرية على جبهتين في وقت واحد، وهو ما لم يحدث منذ حرب أكتوبر 1973، موضحا أنه عند اندلاع هذه الحرب، هناك خطر أن تفقد بلاده طائرات.

وأفاد الجنرال عاموس يادلين، الذي يتولى رئاسة مركز دراسات الأمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب، بأن هناك فرصة للاحتكاك مع الروس في سوريا، مثلما حدث في سبتمبر الماضي، بشكل غير مباشر، كما وهناك فرصة بأن يقوم الإيرانيون أو السوريون أو حزب الله بإطلاق النار على إسرائيل، كما حدث في مايو من العام الماضي.



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