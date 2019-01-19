الأحزاب تطلب دعم الدولة: لله يا حكومة

19 يناير 2019 - 07:26 م

«الوفد»: نطالب برفع القيود

«تيار الكرامة»: نطالب بالمساواة.. ورفع الحظر الإعلامى

«التجمع»: لا مانع من التمويل المادى



«أطالب الدولة بدعم الأحزاب السياسية».. دعوة أطلقها الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم البرلمان، رئيس حزب «الحرية»؛ حتى يتسنى لتلك الأحزاب أن تلعب دورًا فى الشارع السياسي، في الوقت الذي تشكو فيه الأحزاب من عدم القدرة على العمل أو التحرك بحرية، إضافة إلى فرض قيود تراها غير مبررة، لا سيما على تلك التي لا تتحرك داخل عباءة السلطة، وغير الموالية لها.

ويبلغ عدد الأحزاب فى مصر نحو 110 أحزاب، من بينها 19 حزبًا ممثلة في البرلمان يتصدرها حزب "المصريين الأحرار".

وبينما وصفت أحزاب، تلك الخطوة بأنها "جيدة للغاية"، وتعيد الحياة للمشهد السياسي، ومن شأنها أن تحرك المياه الراكدة"، طالبت أحزاب أخرى برفع القيود، ومنحها مساحة للتحرك بحرية، رافضة الحصول على الدعم المادي بأي شكل من الأشكال.

المستشار مصطفى الطويل، عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» والرئيس الشرفى للحزب، قال إن «أفضل خطوة يمكن أن تقوم بها الدولة تجاه الأحزاب هي العمل على أن تمنحها مساحة للعمل بحرية ورفع القيود المفروضة عليها، وكذلك تحقيق الديمقراطية».

غير أنه رفض تقديم الدعم المالي للأحزاب، لأن ذلك «ليس فى صالح الحياة الحزبية، حيث إنه من الأفضل أن يبحث كل حزب عن موارد مالية ومصادر تمويل خاصة به بعيدًا عن الدولة».

وفي تصريح إلى «المصريون»، انتقد «الطويل» المناخ السياسي في مصر، قائلاً: «لا توجد حياه سياسية ولا ديمقراطية فى مصر منذ نحو ستين أو سبعين عامًا، إذ إلى أن معظم الأحزاب التى ظهرت على مدار تلك السنوات هي عبارة عن واجهة أو ديكور».

ورأى الرئيس الشرفي، أنه «منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مرورًا بخلفه الرئيس أنور السادات انتهاء بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، والدولة تميل إلى نظام الحزب الواحد، ولا تسمح بوجود تعددية حزبية».

واعتبر أن «تلك السياسة ما زالت موجودة، لأن الدولة تدعم الآن تلك الفكرة –نظام الحزب الواحد- إذ إنها تعتمد الآن وتساند حزب «مستقبل وطن» دون غيره من الأحزاب، وربما لتحقيق بعض الأغراض والخطوات التي تسعى تنفيذها، وهذا غير جائز لأنه يعد تمييزًا»، بحسب قوله.

عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، أكد أن «الأحزاب لم تخط حتى الآن خطواتها الأولى نحو الديمقراطية التى نأملها»، مطالبًا بعودة الحياة الديمقراطية إلى ما كانت عليه قبل ثورة 1952.

وأشار إلى أن الدول الديمقراطية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا لا يوجد بها حزب حكومى تسانده الدولة وآخر غير حكومي، وهذا ما يجب أن يحدث فى مصر.

وتابع: «الأحزاب من المفترض أنها تنشأ من الشارع، بينما التى يكونها بعض الأشخاص لتحقيق أغراض وأهداف شخصية لا فائدة منها على الإطلاق»، مضيفًا: «يوجد بعض الأحزاب حاليًا يسعى القائمون عليها لتحقيق منافع مادية، وبالتالى لا يجب أن تُدعم مثل تلك الأحزاب».

فيما رأى المهندس محمد سامي، رئيس حزب «تيار الكرامة»، أن «الأحزاب بحاجة فعلًا إلى المساندة، التى لن تتحقق إلا عن طريق السماح لها بالتحرك بحرية، وتخفيف القيود المفروضة عليها فى هذا الإطار».

وأشار إلى أن «السلطة لا تسمح لنا أو لغيرنا بالتحرك بحرية، والدليل على ذلك أنه فى الصيف الماضى حاول الحزب إقامة معسكر صيفى لأعضائه، غير أن السلطة لم تسمح لهم بذلك وبناءً عليه ألغى المعسكر».

وفي تصريح إلى «المصريون»، أوضح «سامي» أنه «إذا كانت هناك نية حقيقية للمساندة، فيجب السماح للأحزاب كافة بالظهور الإعلامي، حيث لا يجوز منح البعض الحق في ذلك وحظره على أحزاب أخرى».

رئيس حزب «تيار الكرامة» شكا من أن «هناك قيودًا حاليًا مفروضة على الساحة الحزبية، إذ لا تستطيع الأحزاب أن تمارس أى دور، وهو ما يجب أن يتم التراجع عنه من أجل ضخ الدماء في عروق الحياة الحزبية في مصر».

وبسؤاله عن رأيه في دعم الدولة الأحزاب ماديًا، قال إن «لكل مقام مقالًا، فالأهم الآن إتاحة الفرصة للعمل بحرية ورفع القيود، ثم إذا تحقق ذلك يتم بحث هذا الأمر وما إذا كان ضارًا أو نافعًا، بحسب تصريحاته».

إلى ذلك، قال نبيل زكى، القيادي بحزب «التجمع»، إن «بعض الدول الأوروبية تدعم الأحزاب السياسية، وهذا الدعم لا يؤثر على سياسة الحزب واستقلاله لكنه يؤدى لازدهار الحياة الحزبية».

وأضاف، أنه «على الأقل تدعم الدولة الأحزاب الممثلة فى البرلمان، إذ أن الأحزاب لها مقرات على مستوى الجمهورية وهناك مؤتمرات وأنشطة تحتاج إلى أموال، خاصة عندما يكون للحزب جريدة تصدر من خلاله تزيد التكاليف عليه بطريقة كبيرة للغاية وتؤثر على الجريدة وزيادة التكاليف المستمرة فى الطباعة والورق وغيره تخلق أزمة».

وتابع: «الأحزاب التى ليس بها رجال أعمال تشعر أيضًا بالأزمة أكثر من غيرها»، مشيرًا إلى أن اتجاه الحزب فى النهاية لا يباع ولا يشترى طواعية للتمويل وإذا كان التمويل سيؤثر على سياسة الحزب فلا داعى له.

وقال ناجى الشهابي، رئيس حزب «الجيل»، إن «الحياة الحزبية بحاجة فعلًا لدعم سياسى وليس مادي، احترامًا للدستور الذى نص على أن الحياة السياسية تقوم على التعددية الحزبية».

ودعا الشهابي، الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى «عقد مؤتمر قومى للأحزاب برئاسته على غرار مؤتمرات الشباب، بهدف بحث المشكلات التى تعانى منها الأحزاب وكيفية حلها، وكذلك للاتفاق على خريطة حزبية تتمثل فيها جميع الأحزاب».

وقال إن «الهدف من المؤتمر أيضًا مناقشة تفعيل المادة الـ5 من الدستور، ومناقشة النظام البرلمانى الأمثل وتمثيل الأحزاب السياسية ومسألة الأحزاب الدينية وغيرها من القضايا التى تمس الحياة الحزبية»، مشيرًا إلى ضرورة امتلاك مصر أحزابًا تمثل التيارات الفكرية كافة.