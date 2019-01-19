» جمارك الغردقة تضبط واقعتي رشوة وتهريب أدوية

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رشوة

تهريب

جمارك

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة سلطان صالح بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط محاولة رشوة وتهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأفاد بيان لمصلحة الجمارك، السبت، بأن أحد التجار حاول استغلال عامل بأحد الأندية في عرض مبلغ مالي على سبيل الرشوة على مأمور جمرك بجمارك مطار الغردقة الدولي مقابل تسهيل تهريب كميات من الأدوية البشرية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية ومحظور دخولها البلاد.

وأضاف البيان أنه تم العرض على قيادات المصلحة التي قامت بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية والتنسيق الكامل بسرية وإحكام مع ضباط الهيئة حيث تمت المراقبة ومجاراة العامل لمعرفة التاجر صاحب الأدوية وضبطهم وتحويلهم للنيابة العامة.

وترقبت لجنة جمركية تم تشكيلها لانتظار وصول الراكب «A. N » روسي الجنسية من أصل سوري على الطائرة القادمة من إسطنبول الغردقه وتفتيش أمتعته في وجود ضباط الرقابة الإدارية.

ولدى وصول الراكب قامت اللجنة بمناظره جواز سفر الراكب، وتبين وجود 5500 عبوة وشريط من الأدوية البشرية أجنبيه الصنع وتم التمويه على الراكب والعامل والسماح بخروج الأدوية لخارج المطار.

ولدى تسليم الأدوية للتاجر صاحب البضاعة والذي كان ينتظرهم في سيارته خارج المطار، وجرى إلقاء القبض عليه وعلى الراكب والعامل وإحالتهم للنيابة العامة. وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون جنيه.

وقرر محمد حسن عنان، مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر جمركي رقم 3 لسنه 2019.


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من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي