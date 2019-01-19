«صلاح» يسجل ثنائية في فوز ليفربول على كريستال

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المصريون

ليفربول

صلاح

قاد النجم محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز على كريستال بالاس، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري.

سجل أهداف ليفربول، محمد صلاح هدفين في الدقيقة 46 وفي الدقيقة 75 وفيرمينيو في الدقيقة 53 وساديو ماني في الدقيقة 93.

بينما سجل أهداف كريستال بالاس اندروس تاونسيند في الدقيقة 34 وجيمس تومكينز في الدقيقة 65 وسجل الهدف الثالث ماكس مير في الدقيقة 95 لينتهي اللقاء 4-3.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده للنقطة 60 في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد فريق كريستال بالاس عند 22 نقطة.


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