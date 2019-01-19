حبس 24 متهمًا من جماهير الإسماعيلي بتهم التجمهر

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تجمهر

الإسماعيلي

أمر المستشار ياسر أبوغنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية حبس 24 متهما من المتهمين في أحداث شغب إستاد الإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجه لهم تهم التجمهر والإتلاف والاعتداء على رجال الشرطة وتعطيل سير مباراة الإسماعيلية والأفريقي التونسي مما أدى إلى إلغائها، وأمر المستشار أبو غنيمة إخلاء سبيل طفل وتسليمه لأهله.

كان فريق من النيابة العامة قد قام بالانتقال إلى معسكر قوات الأمن بالإسماعيلية لسؤال المتهمين بعد القبض عليهم عقب مواجهات بين قوات الأمن وجماهير الإسماعيلي بعد خسرته من الأفريقي التونسي بهدفين مقابل هدف.

وأشارت التحقيقات التي يباشرها محمد الصادق رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية بحضور أحمد أبوالمجد، مسؤول التحقيقات بالنيابة، يواجهون تهم الإتلاف العمدي لسيارات الشرطة وحافلة للجماهير وإثارة الشغب وإلقاء الحجارة والزجاجات على قوات الأمن.

واستمع فريق من النيابة العامة بعد انتقاله لمعسكر قوات أمن الإسماعيلية على مدار ساعات لأقوال 25 متهماً ألقي القبض عليهم مساء أمس الاول بعد الأحداث التي شاهدتها الشوارع المحيطة لإستاد الإسماعيلية.


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