«صلاح» يكتب تاريخًا جديدًا للعرب وإفريقيا

19 يناير 2019 - 06:58 م

بات محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، أول لاعب عربي يسجل 50 هدف في البريميرليج وذلك بعد أن سجل الهدف الثالث لفريقه في شباك كريستال بالاس في مباراة الأسبوع الـ23 من الدوري الانجليزي اليوم السبت.





وسجل محمد صلاح 50 هدفاً في الدوري الممتاز (48 مع ليفربول و2 مع تشيلسي) ليصبح أول لاعب مصري وأول أفريقي يصل إلى 50 هدفاً في المنافسة.







وينفرد محمد صلاح حالياً بصدارة قائمة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 16 هدفاً في ظل الصراع المشتعل بينه وبين هاري كين "14 هدفاً" وبيتر أوباميانج "14 هدفاً".







ونجح روبرتو فيرمينو في تسجيل الهدف الثاني لفريق ليفربول في شباك كريستيال بالاس لتصبح النتيجة الآن 3-2 لصالح الريدز، فيما يسيطر أيضاً الأحمر على صدارة جدول ترتيب بطولة البريميرليج.







وسجل محمد صلاح هدفين في شباك كريستال بالاس الأول جاء في الدقيقة 46 والثاني في الدقيقة 75 ليحقق رقمه المميز وينفرد بصدارة قائمة هدافي البريميرليج.