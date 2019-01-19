» أفغانستان.. مقتل 7 عناصر شرطة في هجوم لطالبان

19 يناير 2019 - 06:49 م

قتل 7 عناصر من الشرطة الأفغانية، وأصيب 6 آخرون بجروح، إثر هجوم لحركة طالبان على مقر للشرطة بولاية "فرح" غربي البلاد.

وقال نائب رئيس مجلس شورى الولاية داد الله كاني، صباح السبت، في تصريحات صحفية إن مسلحي طالبان شنوا هجوما على مخفر شرطة "كاريز شيخا" وسط فرح، دون أن ذكر التوقيت، وفق وكالة "الأناضول".

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 وإصابة 6 آخرين من الشرطة.

بدورها قالت طالبان أنها قتلت 7 من عناصر الشرطة وأسرت 7 آخرين، في الهجوم ذاته.