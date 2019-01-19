» تركيا تقرر إقامة "منطقة آمنة" في سوريا

19 يناير 2019 - 06:35 م



أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة ستتولى إقامة "المنطقة الآمنة" في شمال سوريا التي اقترحها نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأدلى أردوغان بهذه التصريحات غداة مكالمة هاتفية مع ترامب، في محاولة للتخفيف من حدة التوتر بعدما هدد الرئيس الأمريكي بـ"تدمير" الاقتصاد التركي في حال أن هاجمت أنقرة القوات الكردية في سوريا.

وأكد أردوغان أن المكالمة الهاتفية مع ترامب كانت "إيجابية للغاية"، وقال: "سنقيم منطقة آمنة بعرض 20 ميلًا (30 كلم) على الحدود مع سوريا".

وتأتي التطورات الأخيرة بعدما أعلن ترامب، الأحد، أن "الولايات المتحدة ستدمر تركيا اقتصاديًّا في حال أن هاجمت الأكراد"، في تهديد أثار ردود فعل غاضبة في أنقرة.

