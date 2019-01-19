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«حماس»: إسرائيل غير جاهزة لصفقة تبادل أسرى

عرب وعالم

فوزي برهوم
فوزي برهوم

وكالات - خالد الشرقاوي

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إسرائيل

حماس

فلسطين

تبادل أسرى

أكد المتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، أن الحكومة الإسرائيلية "غير جاهزة" لصفقة تبادل أسرى جديدة، مشيرا إلى أنه "لا جديد" فيما يتعلق بالملف.

وقال برهوم في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، "لا جديد في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى".

وتشير المعلومات إلى أن "حماس" تحتجز منذ عام 2014، أربعة إسرائيليين بينهم جنديان لم يعرف حتى اليوم مصيرهما، فيما ترفض الحركة تقديم معلومات عما إذا كان المحتجزون "على قيد الحياة".

وتطالب الحركة بدورها، بضرورة إطلاق سراح أسرى "صفقة شاليط"، الذين تمت إعادة اعتقالهم، مقدمة لأي مفاوضات حول صفقة تبادل ثانية.

وأبرمت "حماس" في أكتوبر عام 2011، صفقة تبادل مع إسرائيل بوساطة مصرية، بموجبها أطلق سراح 1027 معتقلا فلسطينيا، مقابل إطلاق الحركة سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي كان محتجزا لديها، لكن إسرائيل أعادت في يونيو عام 2014، اعتقال 60 من الفلسطينيين المفرج عنهم من الضفة الغربية.

وتعتقل إسرائيل في سجونها، نحو 6 آلاف و500 فلسطيني، أغلبهم من سكان الضفة الغربية، وفقا لإحصاءات فلسطينية رسمية.


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