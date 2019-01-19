  • السبت 19 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:19 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك واتحاد طنجة

محمد صلاح

«صلاح» يكتب تاريخًا جديدًا للعرب وإفريقيا

شيخ الأزهر ومستشاره السابق

«تكريم خاص» من بابا الفاتيكان لمستشار شيخ الأزهر السابق

سد النهضة

خبيرة: لدي وثائق عن امتلاك مصر لأرض "سد النهضة"

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

جمعة: لا توجد دولة بالعالم توفر سكنًا مثل مصر

مجلس النواب

نائب: 4 اقتراحات توفر للدولة 100 مليار جنيه

رهف والطحاوي

ناشطة مصرية تدعو لـ«الإباحية» تستقبل«رهف» بكندا

امم افريقيا

بطولة الأمم الأفريقية.. «رب صدفة خير من ألف معاد»

محمود شعراوي

بالقانون.. أصحاب العقارات ملزمون بطلاء واجهات المنازل

قطر والسعودية

كواليس لأول مرة عن مباراة السعودية وقطر

رئيس الوزراء يتابع تكليفات الرئيس خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير3"

آخر الأخبار

مدبولي
مدبولي خلال الاجتماع

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

بالقانون.. أصحاب العقارات ملزمون بطلاء واجهات المنازل

#

الحكومة تُطلق أول خريطة للقطاع الصناعي في مصر

#

الرئيس يداعب رئيس الوزراء: "خلى بالك من وزنك"

#

مدبولى: الانتهاء من مشروع وحدات الأسمرات 3





عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكـان والمـرافق والمجتمعـات العمـرانية، اجتماعاً حضره وزير التنمية المحلية، ومحافظ الاسكندرية، ومدير جمعية الأورمان، ورئيس قطاع الشئون المالية للمديريات بوزارة التضامن، لمتابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وجه بها خلال خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 3"، بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية، والذي يشتمل على منطقة إسكان شاملة المرافق والخدمات وعدد من المنشآت الحيوية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على أن يكون التعاقد في المشروع بضوابط حاسمة تضمن وصول هذه الوحدات المدعومة من الدولة لمستحقيها، وعدم المتاجرة بها، أو وصولها لغير مستحقيها، وكذا ما يضمن الحفاظ على هذه الاستثمارات التي أنفقتها الدولة في هذه المشروعات، والحفاظ على الأثاث الذي وفرته الدولة للمستحقين، وعدم تغيير نشاط الوحدة.

وشدد مدبولى على ضرورة أن يكون هناك عقد نموذجي موحد لكل مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، مع التأكيد على إزالة أي منطقة غير آمنة يتم نقل أهلها إلى الوحدات السكنية الجديدة على الفور، حتى لا تتكرر هذه الظواهر مرة أخرى، كما تم التأكيد على أهمية إدارة المناطق التي يتم تطويرها بأعلى كفاءة، والإهتمام بأعمال الصيانة، وكذا التشديد على رؤساء الأحياء بالمرور بصورة دورية لمنع أي مخالفة، والتعامل معها إن حدثت على الفور.

كما تم التأكيد على ضرورة إلتزام السكان بعدم تغيير أى شىء فى وحداتهم السكنية يؤثر على المظهر الحضارى للمشروع، سواء بغلق البلكونة، أو أي شباك، أو خلافه، حتى لا يتم تشويه المشروع، مع أهمية المتابعة الدورية لأعمال التسكين بالمشروع، والإنتظام في سداد الإيجار، وكذا سداد مستحقات الدولة عن المرافق، وإعداد تقرير شهري بنتائج هذه المتابعة، مع استكمال تركيب العدادات مسبقة الدفع لتوفير الخدمة في إطارٍ من ضمان حق الدولة

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رد قلبي.. والباقوري (1/2)

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الذهب الأخضر

حسام فتحي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة ضابط شرطة بطلق ناري
» «صلاح» يسجل ثنائية في فوز ليفربول على كريستال
» أفغانستان.. مقتل 7 عناصر شرطة في هجوم لطالبان
» تركيا تقرر إقامة "منطقة آمنة" في سوريا
» «حماس»: إسرائيل غير جاهزة لصفقة تبادل أسرى
» غدًا بدء تسليم 360 وحدة بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر"
» تركيا: 53 ألف سوري يمكنهم التصويت بانتخاباتنا المحلية
» صورة.. صفحة «زملكاوية» تشمت في إصابة وليد سليمان
» الأمم المتحدة توفر الغذاء لأكثر من 9.5 مليون يمني
» "العاصمة الإدارية" توقع اتفاقية استشارية مع "ماستر كارد"
» مليار دولار قرضًا صينيًا لتمويل "القطار الكهربائي"

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي