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"إعلام مجلس الوزراء" ‏يسلط الضوء على حصاد‎ ‎القطاع المصرفي في 4 سنوات

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حصاد القطاع المصرفي
مجلس الوزراء

عصام الشربيني

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انطلاقاً من حرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, على تسليط الضوء على حصاد‎ ‎القطاع المصرفي وذلك خلال الفترة من 2014 حتى 2018‏, فقد أعلن المركز الإعلامي ارتفاع صافي ‏الاحتياطيات ‏الدولية إلى ‏42.6 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2018, مقارنة بــ ‏37.0 مليار ‏دولار بنهاية ديسمبر 2017‏, و‏24.3 مليار ‏دولار بنهاية ديسمبر 2016‏, و‏16.4 مليار ‏دولار بنهاية ديسمبر 2015‏, و‏15.3 مليار ‏دولار بنهاية ديسمبر ‏‏2014‏.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أنه بالنسبة لعدد شهور ‏الواردات السلعية ‏التي يغطيها ‏صافي ‏الاحتياطيات ‏الدولية, فقد ارتفع إلى ‏7.7 شهر بنهاية ديسمبر 2018 وهي قيمة مقدرة على أساس الواردات السلعية خلال الفترة يوليو/ سبتمبر من السنة المالية 2018/2019‏, مقارنة بــ ‏7,0 شهر بنهاية ديسمبر 2017‏, و‏4,9 شهر بنهاية ديسمبر 2016‏, و‏3,4 شهر بنهاية ديسمبر 2015‏, و‏3,0 شهر بنهاية ديسمبر ‏‏2014‏.
وفي نفس السياق, أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أن إجمالي الودائع ‏لدي البنوك قد ارتفع إلى ‏3.7 تريليون ‏جنيه بنهاية أكتوبر 2018, مقارنة بــ ‏ 3,3 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر 2017‏, و2,8 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر 2016‏, و‏1,9 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر 2015‏, و‏1,6 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر ‏‏2014‏.
وفي النهاية أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أن المركز المالي ‏الإجمالي للبنوك قد ارتفع إلى ‏5,5 تريليون ‏جنيه بنهاية أكتوبر 2018, مقارنة بــ ‏ 4,8 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر 2017‏, و4,0 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر 2016‏, و‏2,5 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر 2015‏, و‏2,0 تريليون ‏جنيه بنهاية ديسمبر ‏‏2014‏.
وسوف يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التي تجري على أرض مصر، والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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