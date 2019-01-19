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"الإسكان" تعلن تفاصيل طرح قطع أراضٍ تجارية وترفيهية للمصريين بالخارج

مال وأعمال

خالد عباس
الاسكان

عصام الشربيني

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صرح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بأن مجلس الوزراء، وافق على طرح قطع أراضٍ (تجارية – ترفيهية – خدمية)، بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة، موضحاً أن الطرح سيكون بالجنيه المصري، على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري.

وقال  عباس: تتضمن الشروط العامة، أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 سنة، وأن يكون الحاجز فرداً، أو شركة قائمة، أو شركة تحت التأسيس (مجموعة أفراد)، وتكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة، أو استكمال مبلغ الدفعة المقدمة للحاجزين بالمرحلة السادسة، ممن لم يقوموا بالاستفادة من التحويلات الخاصة بهم فى إجراء حجز خلال المرحلة، على أن يتم الاستفادة بكامل مبلغ التحويل السابق إرساله بالمرحلة السادسة، كما يشترط عدم الاستفادة بمبالغ سبق تحويلها بالمراحل السابقة.

وأضاف نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: يكون الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز، بشرط توافر العملة بحسابات الحاجزين قبل بدء الحجز بـ60 يوماً، ويحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري، ويتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقاً لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو بسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري، ويبدأ التخصيص بعد غلق باب الحجز بـ10 أيام.

وفيما يتعلق بأسلوب السداد، أوضح المهندس خالد عباس، أنه يتم سداد 10 % دفعة مقدمة، و10 % خلال 45 يوماً من تاريخ التخصيص على الموقع الإلكترونى، و10 % عند الاستلام، ويتم سداد الباقى على 3 أقساط سنوية مُحملة بالفوائد البنكية، ويتم سداد القسط الأول خلال سنة من تاريخ استلام الأرض، مشيراً إلى أنه يتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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