  • السبت 19 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:19 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك واتحاد طنجة

محمد صلاح

«صلاح» يكتب تاريخًا جديدًا للعرب وإفريقيا

شيخ الأزهر ومستشاره السابق

«تكريم خاص» من بابا الفاتيكان لمستشار شيخ الأزهر السابق

سد النهضة

خبيرة: لدي وثائق عن امتلاك مصر لأرض "سد النهضة"

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

جمعة: لا توجد دولة بالعالم توفر سكنًا مثل مصر

مجلس النواب

نائب: 4 اقتراحات توفر للدولة 100 مليار جنيه

رهف والطحاوي

ناشطة مصرية تدعو لـ«الإباحية» تستقبل«رهف» بكندا

امم افريقيا

بطولة الأمم الأفريقية.. «رب صدفة خير من ألف معاد»

محمود شعراوي

بالقانون.. أصحاب العقارات ملزمون بطلاء واجهات المنازل

قطر والسعودية

كواليس لأول مرة عن مباراة السعودية وقطر

حبس عاطلين بالدقهلية حاولا إحراق صيدلية

قضايا وحوادث

حبس
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

بالأسماء.. إصابة 18 مجندًا في انقلاب سيارة ترحيلات

#

تجديد حبس عصابة سرقة حقائب السيدات

#

تجديد حبس 4 عاطلين سرقوا كابلات كهربائية من شركة الأسمنت

#

طالب يقتل طفلًا فشل في اغتصابه في الدقهلية

حبس

مخدرات

صيدلية

قررت نيابة ميت غمر تحت إشراف المستشار محمد سعد ثريا، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، السبت، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بإحراق باب صيدلية رفض مالكها صرف أقراص مخدرة لهما.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ميت غمر بنشوب حريق في أحد أبواب صيدلية بدائرة القسم وإخماده دون وقوع إصابات وأسفر فحص خبراء الأدلة الجنائية عن وجود شبهة جنائية في الحريق لوجود آثار بنزين.

وبتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من «أحمد. إ. ى»، 23 سنه، عاطل ومقيم بدائرة القسم والذي سبق اتهامه في 6 قضايا آخرهم قضية سرقة، و«محمد. ع. ع»، 22 سنه، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 11 قضية آخرهم قضية مخدرات.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بإشعال الحريق في الصيدلية بدافع الانتقام لوجود خلافات بينهما وبين مالك الصيدلية لرفضه بيع بعض الأقراص المخدرة لهما.

وأقرا باستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة الثاني، وسكب الأول البنزين على الباب الصاج الخاص بالصيدلية وأشعل النيران به، وأرشدا عن الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رد قلبي.. والباقوري (1/2)

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الذهب الأخضر

حسام فتحي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة ضابط شرطة بطلق ناري
» «صلاح» يسجل ثنائية في فوز ليفربول على كريستال
» أفغانستان.. مقتل 7 عناصر شرطة في هجوم لطالبان
» تركيا تقرر إقامة "منطقة آمنة" في سوريا
» «حماس»: إسرائيل غير جاهزة لصفقة تبادل أسرى
» غدًا بدء تسليم 360 وحدة بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر"
» تركيا: 53 ألف سوري يمكنهم التصويت بانتخاباتنا المحلية
» صورة.. صفحة «زملكاوية» تشمت في إصابة وليد سليمان
» الأمم المتحدة توفر الغذاء لأكثر من 9.5 مليون يمني
» "العاصمة الإدارية" توقع اتفاقية استشارية مع "ماستر كارد"
» مليار دولار قرضًا صينيًا لتمويل "القطار الكهربائي"

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي