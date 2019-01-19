حبس عاطلين بالدقهلية حاولا إحراق صيدلية

19 يناير 2019 - 06:11 م

قررت نيابة ميت غمر تحت إشراف المستشار محمد سعد ثريا، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، السبت، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بإحراق باب صيدلية رفض مالكها صرف أقراص مخدرة لهما.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ميت غمر بنشوب حريق في أحد أبواب صيدلية بدائرة القسم وإخماده دون وقوع إصابات وأسفر فحص خبراء الأدلة الجنائية عن وجود شبهة جنائية في الحريق لوجود آثار بنزين.

وبتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من «أحمد. إ. ى»، 23 سنه، عاطل ومقيم بدائرة القسم والذي سبق اتهامه في 6 قضايا آخرهم قضية سرقة، و«محمد. ع. ع»، 22 سنه، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 11 قضية آخرهم قضية مخدرات.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بإشعال الحريق في الصيدلية بدافع الانتقام لوجود خلافات بينهما وبين مالك الصيدلية لرفضه بيع بعض الأقراص المخدرة لهما.

وأقرا باستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة الثاني، وسكب الأول البنزين على الباب الصاج الخاص بالصيدلية وأشعل النيران به، وأرشدا عن الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.