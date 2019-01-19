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تركيا: 53 ألف سوري يمكنهم التصويت بانتخاباتنا المحلية

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وكالات - خالد الشرقاوي

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انتخابات تركيا المحلية

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن 53 ألف سوري حصلوا على الجنسية يستطيعون التصويت في الانتخابات المحلية المقررة بالبلاد نهاية مارس المقبل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير التركي، السبت، خلال اجتماع حول أمن الانتخابات المحلية، في ولاية ماردين جنوب شرقي البلاد.

وأوضح صويلو إن "السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية هم فقط من يحق لهم التصويت في الانتخابات وليس كل الموجودين في تركيا"ظن وفق وكالة "الأناضول".

وأضاف: "إجمالي عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية هو 79 ألف و820 شخص".

وتابع: "إذا استثنينا غير البالغين من بين هؤلاء، فإن عدد السوريين الذين يستطيعون التصويت في الانتخابات القادمة هو 53 ألف و99".

وذكر صويلو أن "عدد السوريين في تركيا بلغ 3 ملايين و632 ألف و622 يحملون صفة الحماية الدولية، وأن مسألة تصويتهم بالانتخابات باتت موضع نقاش متكرر، مع كل استحقاق".

واستطرد: "ليس كل سوري ترونه في الشارع يملك حق التصويت.. هذا أمر غير ممكن".

ولفت صويلو إلى أن "بعض السوريين المقيمين في تركيا هم ممن حصلوا على الجنسية قبل الأزمة التي اندلعت في بلادهم عام 2011".


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