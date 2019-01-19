» غدًا بدء تسليم 360 وحدة بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر"

19 يناير 2019 - 06:09 م

صرح المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه سيبدأ غدا الأحد 20/1/2019، وحتى يوم الخميس 14/2/2019، تسليم 360 وحدة (15 عمارة)، أرقام (23 – 30 – 48 – 49 – 50 – 51 – 63 – 64 – 65 – 103 – 104 – 93 – 94 – 97 – 98)، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط.



وقال رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان - فرع الحى الثانى عشر (مدينة 6 أكتوبر)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار العملاء المُخصص لهم وحدات سكنية بتلك العمارات، لاتمام إجراءات التعاقد والاستلام، وموافاة الجهاز بما يفيد تسليم الوحدة للعميل، وذلك فى موعد أقصاه 30 يوماً من آخر يوم للتسليم، وهو يوم الخميس 14/2/2019، مؤكداً أنه فى حالة عدم الالتزام، سيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن طبقاً للائحة العقارية.



وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: سيتم تسليم وحدات العمارة (23) يوم الأحد 20/1/2019، ووحدات العمارة (30)، يوم الإثنين 21/1/2019، ووحدات العمارة (48)، يوم الثلاثاء 22/1/2019، ووحدات العمارة (49)، يوم الأربعاء 23/1/2019، وتم تخصيص يوم الأحد 27/1/2019، للمتأخرين عن الاستلام، وسيتم تسليم وحدات العمارة (50)، يوم الإثنين 28/1/2019، ووحدات العمارة (51)، يوم الثلاثاء 29/1/2019، ووحدات العمارة (63)، يوم الأربعاء 30/1/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 31/1/2019، للمتأخرين عن الاستلام، وسيتم تسليم وحدات العمارة (64)، يوم الأحد 3/2/2019، ووحدات العمارة (65)، يوم الإثنين 4/2/2019، ووحدات العمارة (103)، يوم الثلاثاء 5/2/2019، ووحدات العمارة (104)، يوم الأربعاء 6/2/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 7/2/2019، للمتأخرين عن الاستلام، وسيتم تسليم وحدات العمارة (93)، يوم الأحد 10/2/2019، ووحدات العمارة (94)، يوم الإثنين 11/2/2019، ووحدات العمارة (97)، يوم الثلاثاء 12/2/2019، ووحدات العمارة (98)، يوم الأربعاء 13/2/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 14/2/2019، للمتأخرين عن الاستلام.



وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس عاطف زكريا أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الحى الثانى عشر (مدينة 6 أكتوبر)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.

