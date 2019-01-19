» صورة.. صفحة «زملكاوية» تشمت في إصابة وليد سليمان

أمير سعد
أظهرت صفحة «المختلط 1911»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، شماتتها في إصابة وليد سليمان، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني.
وكتب صفحة «المختلط 1911»، «الناس اللى شمتانة فى إصابة وليد سليمان، بنقولهم إن مفيش شماتة فى المرض مهما كان انتمائك وإن شاء الله تشخيص الحالة يطلع غلط ويكون عنده رباط صليبى بجد».
يذكر أن طبيب الفريق الكروي بالنادي الأهلي، أعلن أن التشخيص المبدئي لإصابة «الحاوي» هو جزع في الرباط الداخلي للركبة.
فجر05:31 ص
فجر
05:31
شروق
06:58
ظهر
12:10
عصر
15:03
مغرب
17:23
عشاء
18:53