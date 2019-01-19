إيران: الحظر الأمريكي لن يؤثر على علاقاتنا بكردستان العراق

19 يناير 2019 - 06:06 م



أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ، أن الحظر الأمريكي لن يؤثر في علاقات إيران الاقتصادية مع إقليم كردستان العراق.

وشدد ظريف على دعم بلاده التطورات الحاصلة في علاقة أربيل مع بغداد، متمنيًا أن يتم حل كل المشكلات والعراقيل عن طريق الحوار.

وقال ظريف خلال ملتقى تجاري واقتصادي مشترك عُقد في مدينة أربيل، : "لدينا تاريخ مشترك مع الكرد، ولا يمكن لأحد أن يقطع علاقاتنا، فإيران تمثل شريكًا مهمًّا لإقليم كردستان، ونتطلع إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين طهران وأربيل".

ومن جانبه، أكد رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، أهمية التعاون والتنسيق بين دول المنطقة من أجل مواجهة الإرهاب، مشددًا على ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف.



